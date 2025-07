Omicidi Villa Pamphilj Kaufmann estradato dà in escandescenze a Roma | Denuncio tutti

A un mese dalla fuga in Grecia, Francis Kaufmann è stato estradato e riportato a Roma, al centro di un caso che ha sconvolto l’Italia. L’uomo è accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la loro bambina di appena 11 mesi, Andromeda, nel cuore di Villa Pamphilj. La vicenda ha acceso i riflettori sulla drammatica crisi e sulla giustizia che ora deve fare luce sui fatti.

A un mese esatto dalla sua fuga in Grecia, Francis Kaufmann è stato estradato e oggi è stato riportato a Roma, la città in cui, secondo il lavoro della Procura, ha ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda. Delitti avvenuti nei primi giorni di giugno, nel parco di Villa Pamphilj, dove i tre vivevano utilizzando giacigli di fortuna per trascorrere la notte e lavandosi nelle fontane nella zona di via Gregorio VII. L'indagato a bordo di un velivolo dell’Aeronautica è partito in mattinata dalla Grecia. Sull'aereo è stato accompagnato dal personale del Servizio di cooperazione internazionale (Scip) e del Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia e della squadra mobile di Roma. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann estradato dà in escandescenze a Roma: "Denuncio tutti"

