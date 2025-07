Omicidi Villa Pamphilj Francis Kaufmann estradato in Italia

Un dramma avvolto nel mistero scuote Villa Pamphili: Francis Kaufmann, il sospettato degli omicidi della giovane Anastasia Trofimova e della loro bambina di 11 mesi, è stato estradato dalla Grecia e giunto a Roma. Dopo un lungo transfert, l’uomo sarà interrogato nel tentativo di fare luce su uno dei casi più inquietanti degli ultimi tempi. L’attesa ora si concentra sulle prime parole dell'indagato, che potrebbero rivelare dettagli sconvolgenti.

Francis Kaufmann è stato estradato questa mattina dalla Grecia ed è arrivato a Roma, atterrando intorno a mezzogiorno all’aeroporto di Ciampino. Il 46enne californiano è sospettato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi Andromeda nei primi giorni di giugno. L'uomo sarà trasferito nel reparto medico del carcere di Rebibbia, a seguito delle intemperanze avute durante la detenzione in Grecia. L’interrogatorio di garanzia con il gip è previsto per la prossima settimana. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidi Villa Pamphilj, Francis Kaufmann estradato in Italia

In questa notizia si parla di: francis - kaufmann - estradato - omicidi

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

Kaufmann domani in Italia Sarà estradato domani in Italia Francis Kaufmann, lo statunitense indagato per gli omicidi della moglie e della figlia, poi ritrovate a Villa Pamphilj. Su di lui nuove rivelazioni: oltre che come sceneggiatore si sarebbe presentato anche Vai su Facebook

Sarà estradato domani in Italia Francis Kaufmann, lo statunitense indagato per gli omicidi della moglie e della figlia, poi ritrovate a Villa Pamphilj. Su di lui nuove rivelazioni: oltre che come sceneggiatore si sarebbe presentato anche come tenore Vai su X

Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann estradato dalla Grecia: è arrivato a Roma; Omicidio Villa Pamphili, Francis Kaufmann oggi in Italia; Villa Pamphili, Francis Kaufmann estradato dalla Grecia: la ricostruzione del delitto di Anastasia Trofimova e della figlia.

Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann estradato dalla Grecia: è arrivato a Roma - Il 46enne californiano, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda, è atterrato a Ciampino. Come scrive tg24.sky.it

Omicidi di Villa Pamphila, Kaufmann in arrivo in Italia: lo attende il carcere di Rebibbia - Sarà trasferito nel reparto medico del penitenziario e affiancato da uno psicologo: l'uomo accusato di due omicidi ha infatti distrutto la cella in cui si trovava in Grecia ... Si legge su dire.it