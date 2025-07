Omicidi Villa Pamphilj dalla scoperta dei cadaveri a estradizione Kaufmann | cosa sappiamo

Un mistero oscuro avvolge Villa Pamphili: dall’indomani dei tragici omicidi di una donna e della sua neonata, sveliamo dettagli sconvolgenti, tra arresti internazionali e rivelazioni scioccanti. La vicenda, che ha tenuto Roma con il fiato sospeso, si complica con l’arresto in Grecia di un uomo che rivendica la paternità della bambina. Cosa sappiamo davvero? E quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

Il 7 giugno sono state trovate morte a Roma una donna intorno ai 30 anni e la figlia neonata di 6-8 mesi. Il 13 giugno, a quasi una settimana dal ritrovamento dei corpi, è stato fermato in Grecia un uomo, cittadino americano, che ha detto agli investigatori che la bambina era “sua figlia”. Contrariamente a quanto aveva dichiarato inizialmente, si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford, come accertato dalla Procura di Roma in collaborazione con l'Fbi. Ancora ignote le cause precise del decesso della madre, mentre la piccola sarebbe stata strangolata. Le due sono state identificate solo dopo molti giorni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it