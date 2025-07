Omicidi Villa Pamphili Francis Kaufmann estradato in Italia

L'estradizione di Francis Kaufmann, sospettato degli omicidi a Villa Pamphili, segna un passo cruciale nella ricerca della verità. Atterrato questa mattina a Ciampino, il californiano di 46 anni affronta ora le accuse che lo vedono coinvolto nel tragico doppio omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda. Dopo un trasferimento rapido nel carcere di Rebibbia, l’interrogatorio si preannuncia come il momento chiave per svelare la verità dietro questa terribile vicenda.

Francis Kaufmann è stato estradato questa mattina dalla grecia ed è arrivato a roma, atterrando intorno a mezzogiorno all’aeroporto di ciampino. il 46enne californiano è sospettato di aver ucciso la compagna anastasia trofimova e la figlia di 11 mesi andromeda nei primi giorni di giugno. l'uomo sarà trasferito nel reparto medico del carcere di rebibbia, a seguito delle intemperanze avute durante la detenzione in grecia. l’interrogatorio di garanzia con il gip è previsto per la prossima settimana. Sul sacco che ricopriva anastasia, la madre della piccola andromeda, trovate tracce di dna che potrebbero incastrarlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidi Villa Pamphili, Francis Kaufmann estradato in Italia

