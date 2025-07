Oltre 400 laureati in Scienze dell’Educazione scoprono che il loro titolo non vale più | il Ministero prepara l’emendamento salva-carriera nel decreto Università

Una svolta si prospetta per oltre 400 laureati in Scienze dell’Educazione, spesso presi dall’incertezza sulla validità del loro titolo. Dopo settimane di attesa e preoccupazioni, il Ministero dell’Università e della Ricerca sta lavorando a un emendamento che potrebbe finalmente salvare le loro carriere. Una soluzione concreta all’orizzonte, che testimonia come la burocrazia possa evolversi per tutelare i giovani professionisti. La vicenda si avvia così verso una positiva risoluzione.

Una vicenda burocratica che ha coinvolto circa 400 laureati in Scienze dell'Educazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia potrebbe finalmente trovare una soluzione. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha elaborato una proposta normativa per risolvere la questione dei titoli di studio non più abilitanti per il ruolo di educatore nei servizi per l'infanzia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

