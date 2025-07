Oltre 160 grammi di cocaina nel muretto della veranda | arrestato un 44enne

Nel cuore di Morciano di Leuca, un'operazione dei carabinieri ha smascherato un importante traffico di droga: oltre 160 grammi di cocaina nascosti nel muretto della veranda di casa di Davide Buccarello, 44enne di Alessano. L'intervento, scaturito da un controllo stradale, ha portato all'arresto di un uomo accusato di traffico illecito. Un episodio che mette in luce l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità, evidenziando come ogni dettaglio possa fare la differenza.

MORCIANO DI LEUCA -¬†Oltre 160 grammi di cocaina nascosti nel muretto della veranda di casa hanno portato all'arresto di Davide Buccarello, 44enne di Alessano. Tutto √® iniziato durante un controllo stradale quando i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Tricase hanno fermato l'uomo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: grammi - cocaina - muretto - veranda

Lido di Venezia: cocaina nascosta a terra, sequestri per 200 grammi - Negli ultimi giorni, l'unità cinofila della polizia locale ha intensificato i controlli al Lido di Venezia, portando a sequestri di cocaina nascosta a terra per un totale di 200 grammi.

Oltre 160 grammi di cocaina nel muretto della veranda: arrestato un 44enne https://ift.tt/BfCxPU6 https://ift.tt/OMy5qfK Vai su X

Oltre 160 grammi di cocaina nel muretto della veranda: arrestato un 44enne; Tradito dal nervosismo, viene fermato e perquisito. In casa nascondeva oltre 160 grammi di cocaina: arrestato.

Tradito dal nervosismo, viene fermato e perquisito. In casa nascondeva oltre 160 grammi di cocaina: arrestato - Fermato per un controllo stradale nella marina di Torre Vado tradisce un insolito ... Lo riporta corrieresalentino.it

Cocaina in veranda, arrestato albanese - Abruzzo - ANSA.it - Duecento grammi di cocaina, nascosti in un profilato di ferro della veranda di casa e in alcuni contenitori di plastica, sono stati sequestrati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di ... ansa.it scrive