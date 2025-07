Oltre 100 posti letto messi a bando per gli studenti fuorisede | rette da 145 euro

Se sei uno studente fuorisede in cerca di alloggio conveniente, questa è un’occasione da non perdere! La Fondazione Flaminia, in collaborazione con il Comune di Ravenna, ha messo a bando oltre 100 posti letto a soli 145 euro al mese, riservati a studenti iscritti ai corsi di laurea del Campus di Ravenna, all’Accademia di Belle Arti e all’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘G. Verdi’. Questo supporto concreto mira a facilitare il percorso di studio e a rendere la vita universitaria più accessibile.

Sono 101 i posti letto messi a bando da Fondazione Flaminia in collaborazione con il Comune di Ravenna dedicati agli studenti non residenti iscritti ai corsi di laurea del Campus di Ravenna, dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali ‘G.Verdi’ di Ravenna, per l’anno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

