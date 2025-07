Olga Kurylenko su Thunderbolts* e Taskmaster | Ci siamo trasferiti ad Atlanta per 5 mesi

Olga Kurylenko torna a sorprendere nel ruolo di Taskmaster in Thunderbolts, portando sul grande schermo un personaggio più potente e affascinante. Dopo aver rivelato che dietro il costume c'era Antonia Dreykov, l'attrice svela che il suo look è stato completamente migliorato per questa nuova avventura. Con una qualità visiva e una presenza ancora più intensa, Olga ci invita a scoprire cosa riserva il futuro di questo personaggio iconico.

L’interpretazione di Taskmaster vista in Black Widow era fedele al fumetto, nel senso che “lui” imitava con successo i supereroi dell’ MCU ed era una forza da non sottovalutare. Tuttavia, il film avrebbe poi rivelato che sotto al costume c’era Antonia Dreykov, interpretata da Olga Kurylenko. Con un costume notevolmente migliorato in Thunderbolts*, si sperava che Taskmaster potesse trovare una qualche redenzione. Invece, Olga Kurylenko ha avuto una sola battuta di dialogo e una breve scena di combattimento prima di essere uccisa da Ghost. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

