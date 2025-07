Officina Prometeo all' aperto al Teatro di Villa Pamphilj

Officina Prometeo, nel suggestivo scenario del Teatro di Villa Pamphilj, si prepara a chiudere in grande la rassegna di Teatro Ragazzi “Storie sotto gli alberi”. Con la direzione artistica di Veronica Olmi e Andrea Calabretta, questa magia all’aperto ha incantato giovani e adulti con favole, storie e racconti affascinanti, narrati da artisti capaci di trasportare il pubblico in un mondo fatto di immaginazione, emozioni e scoperta. La conclusione di questa straordinaria stagione promette ancora una volta di sorprendere e coinvolgere tutti.

Si avvia alla conclusione la rassegna di Teatro Ragazzi "Storie sotto gli alberi", con la direzione artistica di Veronica Olmi e Andrea Calabretta, realizzata negli spazi all'aperto del Teatro Villa Pamphilj a Roma, con favole, storie e racconti antichi e moderni narrati da artisti capaci di.

?dom13 luglio ore 17.30 Rassegna Storie sotto gli alberi aTeatro Villa Pamphilj LE AVVENTURE DI PULCINO compagnia Teatro Giovani Teatro pirata di Jesi età consigliata: dai 3 anni Gelsomina, un po’ barbona e un po’ bambina, vive in una bottega Vai su Facebook

Le avventure di Pulcino negli spazi all'aperto del Teatro Villa Pamphilj; Teatro bambini a Villa Pamphilj il 13 e 20 luglio 2025; Storie sotto gli alberi 2025: un'estate di teatro per bambini a Roma e natura nel cuore di Villa Pamphilj.

