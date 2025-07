Ofelia, la bassottina guerriera. “Dopo le botte sta reagendo bene alle cure”.

di un triste giorno, ma oggi Ofelia, la piccola guerriera bassottina, sta dimostrando una forza incredibile. Dopo le ferite e il dolore, si sta rialzando, pronta a lasciarsi alle spalle il passato e ad abbracciare un futuro di speranza. La sua storia ci ricorda che anche nelle tenebre più fitte, la luce della resilienza può sempre risplendere. E ora, il suo cammino verso la guarigione continua con determinazione.

Figline e Incisa Valdarno, 11 luglio - Eccola, Ofelia. Con le cicatrici che si stanno rimarginando, con un vistoso apparecchio sul corpicino ferito, coi movimenti lenti. Ma viva e con tanta voglia di andare avanti e tornare a giocare. Poco più di una settimana fa sembrava spacciata: il suo padrone 30 enne l’ha ridotta in fin di vita prendendola a calci senza alcun apparente motivo (se mai ci può essere un motivo di tanta violenza). Era l’alba di giovedì della scorsa settimana, in un appartamento di Figline Valdarno. È stata salvata, letteralmente tolta dalle mani e dai piedi del suo aggressore umano, dalla fidanzata di quest’ultimo e da un amico presente in casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it