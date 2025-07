' Odo de Ma' per viaggiare con Cesarotti tra i più importanti cantautori liguri

Preparati a un viaggio emozionante tra i più grandi cantautori liguri, dove musica e narrazione si fondono in un'atmosfera unica. Venerdì 11 luglio, alle 21.15, Follo apre le sue porte alla magia di 'Odo de Ma', uno spettacolo che celebra la ricca tradizione musicale della Liguria attraverso storie e canzoni indimenticabili. Un evento imperdibile che ti trasporterà nel cuore di una terra ricca di talento e passione.

Follo, 11 luglio 2025 – Si terrà venerdì 11 luglio, con inizio alle 21.15, a Follo, in piazza del Comune, il coinvolgente spettacolo intitolato ' Odo de Ma ', con racconti e canzoni della Liguria, dove l'attore Graziano Cesarotti in veste di voce narrante insieme alla band composta da cinque bravissimi musicisti del nostro territorio ( Michele Codeglia voce e chitarra, Fabio D’Andrea voce e basso, Nicola Mioli chitarra, Antonio Antognetti tastiere, Riccardo Codeglia batteria) proporrà un percorso musicale dove verranno raccontate ed eseguite celebri canzoni dei più importanti cantautori liguri come Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Francesco Baccini ed Ivano Fossati. 🔗 Leggi su Lanazione.it