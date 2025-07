Occupazioni sgombero immediato anche per i ladri di seconde case | la proposta di FI

In un momento in cui la sicurezza e i diritti dei proprietari sono al centro del dibattito, Forza Italia presenta un disegno di legge che punta a garantire uno sgombero immediato anche per le seconde case occupate illegalmente. In Senato, l'iniziativa mira a rafforzare le tutele e a velocizzare le procedure, assicurando che nessuno possa sottrarre abusivamente beni immobili di legittimi proprietari. La tutela delle proprietà è una priorità che merita risposte concrete.

«Stop alle occupazioni, più tutele anche per le seconde case», si è svolta in Senato la conferenza di presentazione del disegno di legge promosso da Forza Italia, relativo alla necessità di sgomberare gli immobili abusivamente sottratti ai legittimi proprietari. Con il Decreto legge Sicurezza, un passo in avanti è stato mosso per garantire alle forze dell'ordine di intervenire prontamente per liberare l'abitazione principale occupata abusivamente. Ma non basta, l'obiettivo è estendere la tutela anche alle seconde case. E sulle popolari, FI accelera: «Fuori chi non ne ha diritto».   A spiegare gli intenti è stato Roberto Rosso: «Come Forza Italia, e in qualità di responsabile nazionale del Dipartimento Casa, stiamo portando avanti con convinzione una battaglia che per noi è identitaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Occupazioni, sgombero immediato anche per i ladri di seconde case: la proposta di FI

Al Senato, insieme al senatore Rosso e con la presenza del presidente di Confedilizia, Spaziani Testa, abbiamo presentato un disegno di legge per tutelare la casa e la proprietà edilizia, estendendo lo sgombero immediato anche alle seconde case. Vai su X

Sgombero lampo in 24 h e stop ai ladri di case! Con il decreto sicurezza finalmente viene difesa la proprietà privata! L'intervista di oggi a “La Gazzetta del Mezzogiorno” Vai su Facebook

