Occupazione e Pil rallentano ma per Giorgetti l’economia corre

Mentre il governo si compiace dei segnali positivi dell’economia italiana, il recente bollettino della Banca d’Italia smaschera una realtà più complessa: l’occupazione si ferma, e la crescita si raffredda. Giancarlo Giorgetti insiste sulla solidità del quadro economico, ma i dati ufficiali suggeriscono che la ripresa potrebbe non essere così lineare come si vorrebbe far credere. La verità, a volte, è più sfumata di quanto sembri.

Per Giancarlo Giorgetti l'economia italiana fornisce "segnali positivi", con una crescita ritenuta robusta e un'occupazione da record, oltre che dati "confortanti per l'inflazione". Ma, come spesso accade, passano solo pochi minuti e arriva la realtà, beffarda, a smontare la narrativa del governo. Stavolta ci pensa l'ultimo bollettino economico della Banca d'Italia a dire la verità, parlando di una corsa dell' occupazione che rallenta, di una dinamica salariale indebolita e di un Pil praticamente fermo. Un quadro ben diverso da quello tratteggiato da Giorgetti.

