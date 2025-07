NXT The Great American Bash 2025 – Preview

Benvenuti amici di Zona Wrestling! Oggi vi portiamo in anteprima esclusiva il countdown verso The Great American Bash 2025, il grande evento NXT che promette emozioni forti dal Center Stage Theater di Atlanta. Con incontri mozzafiato e sorprese inaspettate, questa serata si preannuncia imperdibile. Preparatevi a scoprire tutto ciò che ci aspetta in questa anteprima, perché il meglio sta per cominciare!

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Preview qui sulle nostre pagine. E' ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di The Great American Bash 2025 che si terrà dal Center Stage Theater di Atlanta, Georgia. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. TAG TEAM MATCH Blake Monroe & Jordynne Grace vs. Fatal Influence (Fallon Henley & Jacy Jayne) (wJazmyn Nyx) Il team formato da Blake Monroe e Jordynne Grace affronterà le Fatal Influence. Penso che sarà un buon match da middle card per lo show, anche se la costruzione del medesimo l'ho trovata ben fatta nel corso delle ultime puntate del brand.

