Nuovo vasto incendio nel grossetano Minacciate le abitazioni in arrivo i Canadair

Un nuovo vasto incendio nel Grossetano sta mettendo in allarme la zona di Scansano, con le fiamme che si sono rapidamente propagate grazie al vento impetuoso. Le autorità hanno già dispatchato i Canadair in soccorso, mentre le squadre sul campo lavorano senza sosta per proteggere le abitazioni minacciate. In un territorio martoriato dagli incendi, ogni minuto conta: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione critica che richiede tutta la nostra attenzione.

Scansano, 11 luglio 2025 – Non c’è pace per gli incendi nel grossetano. Dopo le operazioni di bonifica andate avanti per tutta la giornata sui roghi di ieri, 10 luglio, un nuovo incendio è partito intorno alle 17 in località Preselle, nel comune di Scansano. Le fiamme spinte dal vento si sono allargate rapidamente nella vegetazione e nel bosco costituendo un fronte attivo di centinaia di metri. Alcune abitazioni sono attualmente minacciate dalle fiamme, pertanto la Sala operativa provinciale ha disposto l'invio immediato di tre elicotteri e di numerose squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali delle Unioni dei Comuni delle Colline Metallifere e del Fiora. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo vasto incendio nel grossetano. Minacciate le abitazioni, in arrivo i Canadair

