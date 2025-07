nuovo universo dc di james gunn lanciato oggi in tutto il mondo

rivoluzione nel mondo dei supereroi, dove il passato si fonde con un futuro ricco di sorprese e innovazioni. Il nuovo DC Universe di James Gunn promette di ridefinire i confini del genere, regalando ai fan un’esperienza epica e coinvolgente. Scopriamo insieme come questa rinascita sta già aprendo le porte a un universo mai visto prima.

Il lancio ufficiale del nuovo DC Universe sotto la direzione di James Gunn rappresenta un importante passo nella rinascita delle produzioni DC. Con l’avvio della prima fase denominata Chapter One: Gods and Monsters, iniziato a luglio 2025, si apre una nuova era per i personaggi e le storie che hanno fatto grande il franchise. In questo articolo, approfondiremo gli aspetti principali di questa trasformazione, concentrandoci sull’inizio della nuova saga e sui progetti futuri giĂ annunciati. superman come punto di partenza del nuovo dc universe. l’incipit con “Man of Steel”. Con il film dedicato a Superman, uscito nel luglio 2025, si sancisce ufficialmente l’inizio della nuova fase del franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it