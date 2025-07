Nuovo stadio della Roma | via libera dal TAR sull’allontanamento dell’autodemolitore

Il sogno di uno stadio all’avanguardia per la Roma si fa sempre più concreto, grazie a un nuovo importante passo avanti. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso degli autodemolitore nell’area di Pietralata, sancendo la legittimità dell’operato del Comune e aprendo così la strada alla realizzazione di un progetto che promette di rivoluzionare il quartiere e il calcio romano. Prevale ora la speranza di un futuro più luminoso per i tifosi e la città.

Un altro ostacolo rimosso lungo il cammino che porta al nuovo stadio della Roma. Come riporta La Repubblica, il progetto dell’impianto a Pietralata incassa un’importante vittoria sul piano giuridico e amministrativo: il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dai gestori di un autodemolitore presente nell’area interessata dai lavori, riconoscendo la piena legittimità dell’azione del Comune. Il TAR dà ragione al Campidoglio: “Prevale l’interesse pubblico”. La sentenza dei giudici amministrativi è chiara: “Nel bilanciamento dei contrapposti interessi prevale l’interesse pubblico alla riacquisizione dell’area”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nuovo stadio della Roma: via libera dal TAR sull’allontanamento dell’autodemolitore

Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato - ...situazione è degenerata, si è generata un'atmosfera di conflitto e disagio. I comitati locali, preoccupati per l'impatto del cantiere sulla comunità, hanno mobilitato i residenti nel tentativo di fermare l'iter dei lavori.

Il rendering del nuovo stadio della Roma a Pietralata - Ora i tecnici del club giallorosso e del Comune hanno pista libera per concludere i lavori propedeutici in corso a Pietralata in vista della presentazione del progetto definitivo.