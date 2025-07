Nuovo sciopero dei lavoratori di Eurospin in Abruzzo presidio davanti al supermercato di via del Circuito

Sabato 12 luglio, i lavoratori di Eurospin in Abruzzo tornano a scioperare, presidiano il supermercato di via del Circuito e chiedono condizioni di lavoro più giuste. Dopo mesi di trattative infruttuose, la protesta si fa sentire forte e chiara. Questa mobilitazione rappresenta un importante gesto di tutela dei diritti dei dipendenti e un messaggio al management: l’unità e la determinazione sono le armi per cambiare. La lotta continua, perché nessuno dovrebbe rimanere in silenzio di fronte a ingiustizie sul lavoro.

È previsto nella giornata di sabato 12 luglio un nuovo sciopero dei lavoratori di Eurospin della regione Abruzzo. «Dopo mesi e mesi di trattative per cercare di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti», si legge in una nota delle segreterie di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, «il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

