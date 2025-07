Nuovo ospedale la Uil | Non basta una ' cattedrale' bisogna progettare la sanità di domani

Un’opportunità unica per ripensare il futuro della sanità, non solo come una questione di spazi e strutture, ma come un progetto innovativo che ponga al centro le esigenze dei cittadini. La Uil sottolinea che una cattedrale non basta: serve un piano ambizioso e condiviso per progettare la sanità di domani, capace di garantire qualità, accessibilità e sostenibilità. Il nuovo ospedale è...

"Mentre tutto il dibattito politico di questi giorni ruota intorno alla collocazione e, più in generale, alla costruzione del nuovo ospedale di Cesena quello che a nostro avviso manca è una vera visione di quale sanità dovrà essere erogata all'interno di quella struttura. Il nuovo ospedale è.

