Nuovo look per il campo da calcetto di Rivazzurra approvato il progetto esecutivo

Il campo da calcetto di Rivazzurra si trasforma: approvato il progetto esecutivo per un nuovo look! Situato nel cuore del Parco Pertini, questo intervento garantirà un manto in erba sintetica all’avanguardia, migliorando sicurezza e comfort per tutti gli appassionati. Un investimento che valorizza lo sport e promuove la socialità, rendendo la struttura ancora più attrattiva e funzionale. È l’inizio di un nuovo capitolo dedicato al divertimento e alla crescita comunitaria.

Il campo da calcetto situato nel Parco Pertini verrà completamente rinnovato. La Giunta comunale di Rimini ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per il rifacimento del manto in erba sintetica, un intervento che mira a migliorare la qualità del campo, rendendolo più sicuro, moderno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

