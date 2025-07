Nuovo direttore tecnico Juventus | Comolli ha fatto la sua scelta

La Juventus si prepara a un nuovo capitolo di successi, e la nomina di François Modesto come nuovo direttore tecnico rappresenta un passo deciso verso il rilancio del club. La scelta di Comolli, dopo una rigorosa valutazione, dimostra l’impegno della società nel puntare su talenti competenti e visionari. Con questa importante decisione, la Vecchia Signora si appresta a scrivere un nuovo capitolo, rafforzando le proprie ambizioni a livello nazionale e internazionale. La notizia...

. Ecco chi ricoprirà il nuovo ruolo nella dirigenza bianconera La Juventus ha finalmente preso una decisione riguardo la prima delle due figure dirigenziali che andranno a potenziare la sua area sportiva. Il nuovo direttore tecnico è François Modesto, scelto dopo un’attenta valutazione da parte del direttore generale Damien Comolli. La notizia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nuovo direttore tecnico Juventus: Comolli ha fatto la sua scelta

In questa notizia si parla di: direttore - tecnico - juventus - comolli

Tra l’Ajax e Farioli volano gli stracci: dopo l’addio dell’italiano, il direttore tecnico: «Una scelta deludente» - L’addio dell’italiano Francesco Farioli ha scatenato tensioni in casa Ajax, con lo staff e la società che si sono scagliati contro il direttore tecnico.

Anticipazione confermata, la #Juventus ha scelto: sarà Francois Modesto il nuovo dt Damien Comolli ha scelto l'ex Monza, Nottingham e Olympiakos come nuovo direttore tecnico dei bianconeri. Sarà l'uomo che si occuperà di unire tutti i comparti del cl Vai su X

La Juventus accelera per completare la propria struttura dirigenziale in vista della nuova stagione. Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno individuato in Francois Modesto il candidato ideale per il ruolo di Direttore Tecnico. L’ex dirigente del Monza, con una Vai su Facebook

Chi è François Modesto, la Juventus ha il suo nuovo direttore tecnico scelto da Comolli; Juventus, il nuovo direttore tecnico entro il 24 luglio: Ribalta in pole su Ottolini e Modesto; Juve, quando arrivano dt e ds? Uno già per il ritiro, per l'altro tempi più lunghi.

Chi è François Modesto, la Juventus ha il suo nuovo direttore tecnico scelto da Comolli - Dopo l’ultima esperienza al Monza ora il dirigente si metterà subito a disposizione dei bianconeri già a partire dal ... Segnala fanpage.it

La Juve ha scelto il suo nuovo direttore tecnico: è l'ex Monza François Modesto - Classe 1978, francese originario di Bastia, ultima esperienza al Monza dopo essere stato in Italia anche da calciatore con la maglia del Cagliari a cavallo degli anni 2000: è questo l’identikit di Fra ... msn.com scrive