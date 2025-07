Nuovo codice della strada pene più severe per chi abbandona gli animali

Con l’arrivo dell’estate, il rischio di abbandono degli animali aumenta, ma una novità significativa nel nuovo codice della strada mira a tutelare i nostri amici a quattro zampe: pene più severe per chi decide di lasciarli in strada. È ora di agire con responsabilità e sensibilità, perché il rispetto per gli esseri viventi deve essere al centro delle nostre scelte quotidiane. Ricordiamoci: ogni animale merita un amore e una casa, non un abbandono.

Ogni anno con l'inizio della stagione dedicata alle vacanze, ritorna, purtroppo, il triste quanto deplorevole e ingiustificabile fenomeno dell'abbandono degli animali. Dico subito che da appassionato di motori e di auto, che per la sicurezza stradale e per senso etico, "io sto con gli animali".

