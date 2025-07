Nuovo caso di Dengue nel territorio cittadino e salgono a tre le infezioni da Toscana Virus

A Padova si registra un nuovo caso di dengue, portando a tre le infezioni da Toscana virus nella città. Il quarantenne, rientrato dalla Nigeria e residente a Ponte di Brenta, sta affrontando la malattia in isolamento domiciliare con sintomi lievi. Questa situazione sottolinea l'importanza della vigilanza e delle misure preventive, mentre le autorità collaborano per tutelare la salute pubblica e prevenire ulteriori contagi. È fondamentale restare informati e attenti.

