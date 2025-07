Nuovo caos ferroviario in Puglia | linea elettrica in tilt tra Cerignola e Barletta treni bloccati o cancellati Ritardi fino a 100 minuti

nuovo caos ferroviario in Puglia: tra Cerignola e Barletta, una linea elettrica in tilt sta causando blocchi, cancellazioni e ritardi fino a 100 minuti. I viaggiatori affrontano ancora una volta pesanti disagi, aggravati dai guasti persistenti degli ultimi giorni. La situazione si fa critica, lasciando molti incertezza sulle tempistiche di ripristino e complicando gli spostamenti quotidiani. La regione si mobilita per trovare soluzioni urgenti e rassicurare i pendolari.

Nuovi e pesanti disagi per i viaggiatori in Puglia. Dopo i guasti e i relativi ritardi di ieri e dei giorni scorsi, anche oggi la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata a causa di un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Nuovo caos ferroviario in Puglia: linea elettrica in tilt tra Cerignola e Barletta, treni bloccati o cancellati. Ritardi fino a 100 minuti

In questa notizia si parla di: puglia - ritardi - caos - ferroviario

Guasto in stazione blocca la circolazione ferroviaria in Puglia: ritardi fino a 120 minuti - Un guasto in stazione a Giovinazzo ha causato un blocco totale della circolazione ferroviaria in Puglia, generando disagi e ritardi fino a 120 minuti.

+++TRENO FERMO DOPO INVESTIMENTO. CAOS PER ARRIVI E PARTENZA SULLE LINEE DEL TRAFFICO FERROVIARIO DI LUNGA PERCORRENZA+++ Ci sarebbe un investimento sui binari della tratta ferroviaria nel territorio di Carovigno, alla base di Vai su Facebook

Caos treni in Puglia, guasto a Giovinazzo: ritardi fino a due ore su Frecce, Intercity e regionali; Guasto agli impianti: treni fermi in tutta la Puglia. Caos in stazione; Circolazione dei treni in tilt in Puglia: prima l'investimento di un gregge di pecore, poi guasto sulla linea adriatica per maltempo.

RITARDI Ancora caos sui binari in Puglia: guasto tra Cerignola e Barletta, ritardi fino a 150 minuti e treni cancellati - Cerignola (Foggia) – Dopo la giornata di pesanti disagi che ha interessato la linea ferroviaria Pescara- Secondo statoquotidiano.it

Alla stazione caos e disagi per i pendolari - Gli incendi di queste ore al confine con la Puglia, hanno interrotto la linea ferroviaria. Da msn.com