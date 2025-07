Nuovo acquisto tra i pali per l' Acf Arezzo | arriva Erica Di Nallo

L’ACF Arezzo si rinforza con un talento promettente: Erica Di Nallo, giovane portiere classe 2006, arriva in prestito dal Sassuolo. Dopo aver debuttato in Serie A nella stagione 2024/25, porta entusiasmo e freschezza tra i pali amaranto. Un acquisto strategico che sottolinea la volontà di puntare sui giovani e ambire a traguardi importanti. La squadra aretina si prepara a scrivere nuove pagine di successo con questa promettente atleta.

Acf Arezzo comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Erica Di Nallo. Portiere classe 2006, la calciatrice arriva in amaranto in prestito dal Sassuolo. Nella stagione 202425 ha fatto il suo esordio in Serie A, scendendo in campo all’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: arezzo - arriva - nallo - acquisto

Arezzo Science Lab, arriva un ospite internazionale: lo statunitense David Quammen - Il 21 maggio, Arezzo si anima con l’arrivo di David Quammen, celebre scrittore e giornalista scientifico statunitense.

Nuovo acquisto tra i pali per l'Acf Arezzo: arriva Erica Di Nallo.

Arezzo, ufficiale il colpo Varela. Arriva a titolo definitivo dalla Reggiana - La Reggiana ha salutato Momo Varela (1998) ricordandone l’arrivo in Emilia nel luglio 2022, la stagione della promozione in serie B e quella della conferma in ... Da arezzonotizie.it

Arezzo, un altro rinforzo per l'attacco. Dalla serie B arriva Ravasio - Dopo quello di Alessandro Capello dalla Carrarese, l’Arezzo ha ufficializzato l’acquisto di Mario Ravasio, classe 1998, prelevato a titolo definitivo dal ... Riporta arezzonotizie.it