Nuovi coordinatori regionali e provinciali della Lega giovani | gli auguri di Minasi

Con entusiasmo e orgoglio, porgo i miei più sentiti auguri ai nuovi coordinatori regionali e provinciali della Lega Giovani in Calabria. La loro nomina rappresenta un passo importante verso un futuro di impegno e rinnovamento. Sono certo che sapranno guidare con passione e determinazione il nostro movimento, portando avanti valori fondamentali per la crescita della nostra terra. Continuate così, il meglio deve ancora venire!

"Voglio porgere le mie più sincere congratulazioni ai nuovi coordinatori della Lega Giovani in Calabria, appena nominati: Manuel D'Urso, coordinatore regionale, Riccardo Latella, vice coordinatore regionale, Giuseppe Polimeni, coordinatore della provincia di Reggio, Mariateresa Giuliano, della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: coordinatori - lega - giovani - regionali

Nuovi coordinatori regionali e provinciali della Lega giovani: gli auguri di Minasi; L'aretina Gemma Peri nominata vice coordinatrice regionale della Lega Giovani Toscana; Maniscalco guida la Lega Giovani Umbria, conferme locali.

Calabria, Minasi: “congratulazioni ai nuovi coordinatori della Lega Giovani” - Minasi: "voglio porgere le mie più sincere congratulazioni ai nuovi coordinatori della Lega Giovani in Calabria, appena nominati" ... Scrive strettoweb.com

LA LETTERA – IL COORDINATORE LEGA GIOVANI VAL SERIANA – “La Lega è viva e lotta con voi” - Scrivo questa replica per quanto scritto nell’ultimo numero in cui si dice che la Lega in Alta Val Seriana è sostanzialmente morta. Secondo araberara.it