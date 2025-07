Nuova Opel GT | come potrebbe rinascere la sportiva tedesca?

Immaginate una Opel GT rinata, pronta a conquistare il futuro con stile e prestazioni da vera sportiva. Questo modello compatto si trasforma in un’icona di tecnologia e design audace, dotato di un motore elettrico dual-motor da 400 CV, con un picco di 480 CV in modalità Boost. Una macchina che unisce velocità , agilità e sostenibilità , pronta a scrivere una nuova pagina nella leggenda delle sportive tedesche. La rivoluzione è alle porte: siete pronti a scoprirla?

Ecco un’immaginazione dettagliata di come potrebbe essere la nuova generazione dell’Opel GT, pensata come una sportiva compatta per il futuro, con un design audace e soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Motorizzazione e Prestazioni. Elettrica pura (EV) con doppio motore (uno per asse) per una trazione integrale intelligente.. Potenza combinata: circa 400 CV, con modalità “Boost” temporanea fino a 480 CV.. Accelerazione 0–100 kmh: 3,8 secondi.. Batteria: 85 kWh, con autonomia WLTP fino a 520 km.. Ricarica ultra-rapida: 10–80% in 18 minuti tramite colonnine da 350 kW.. Possibile variante “GTX” piĂą estrema e alleggerita. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it