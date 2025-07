Nuno Tavares Juve i bianconeri non mollano la presa per l’esterno della Lazio Ma non è l’unico nome nella lista | il punto

Juventus infiamma il mercato con un occhio attento alla fascia sinistra, e Nuno Tavares rappresenta uno dei tasselli più ambiti. La Vecchia Signora non molla la presa sul talento portoghese della Lazio, ma non è tutto: le strategie juventine spaziano tra diversi profili per rinforzare il reparto. Scopriamo insieme quali sono i nomi in corsa e le ultime novità su un possibile colpo che potrebbe cambiare le carte in tavola.

sul futuro del portoghese. Il calciomercato Juve è sempre attiva sul mercato e, come riportato dal Corriere dello Sport, ha messo nel mirino diversi giocatori per rinforzare la fascia sinistra. Tra i nomi monitorati dai bianconeri spicca quello di Nuno Tavares, esterno sinistro portoghese in forza alla Lazio. Tavares, classe 2000, ha avuto un’esperienza abbastanza positiva in prestito al Marsiglia nella stagione 2022-2023, dove ha mostrato tutte le sue qualità atletiche e offensive, tanto che il club francese ha chiesto un altro prestito, ma la trattativa non si è ancora concretizzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuno Tavares Juve, i bianconeri non mollano la presa per l’esterno della Lazio. Ma non è l’unico nome nella lista: il punto

In questa notizia si parla di: juve - tavares - bianconeri - mollano

Nuno Tavares Juve, l’opzione per la fascia è passata al vaglio nelle scorse settimane! Gli aggiornamenti sul portoghese - Nuno Tavares, il promettente esterno portoghese, è diventato un nome caldo nel calciomercato della Juventus.

Tavares Juve, i bianconeri non mollano il portoghese; Tavares Juve, Lotito esce allo scoperto: ecco cosa ha detto; Mercato Juve: possibile addio per Di Gregorio che piace a Roma e Inter.

Mercato Juve, i bianconeri non mollano la pista Nuno Tavares - In attesa di comprendere il futuro di Andrea Cambiaso, corteggiato da Milan e Manchester City, la Juventus lavora per puntellare le corsie ... Come scrive it.blastingnews.com

Calciomercato Juventus, Vlahovic: 4 spiragli sull'addio di Dusan. Assalto a Nuno Tavares e... - Rumor - Il divorzio tra la Juventus e Dusan Vlahovic continua a tenere banco: il contratto da 12 milioni netti come noto è in scadenza a giugno 2026, ma la società bianconera vorrebbe chiudere subito, anche ... Si legge su affaritaliani.it