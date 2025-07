Nucleare patto tra Macron e Starmer

Un patto storico si delinea tra Macron e Starmer, segnando un nuovo capitolo nella sicurezza europea. Nella base di Northwood, i leader hanno firmato un accordo senza precedenti per coordinare i deterrenti nucleari di Francia e Regno Unito, inviando un chiaro messaggio agli avversari: ogni minaccia sarĂ affrontata con massima fermezza e unitĂ . "I nostri avversari devono sapere che ogni..."

È un patto senza precedenti quello siglato tra Regno Unito e Francia, destinato a ridefinire l'architettura della sicurezza europea. Nella base militare di Northwood, alle porte di Londra - ultimo atto della visita di Stato del presidente francese - Keir Starmer ed Emmanuel Macron hanno firmato una dichiarazione che prevede, per la prima volta, il coordinamento dei rispettivi deterrenti nucleari. "I nostri avversari devono sapere che ogni minaccia estrema all'Europa - ha detto il premier britannico - riceverĂ una risposta congiunta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Š Tgcom24.mediaset.it - Nucleare, patto tra Macron e Starmer

Meloni s’infuria con Macron: basta giochetti (atomici). E ora sogna il patto con Merz per silurare Parigi e far saltare l'asse francese con Berlino - RETROSCENA - Giorgia Meloni si infuria con Macron e dichiara guerra ai "giochi atomici" del presidente francese. Mentre sogna un patto con Merz per ridisegnare gli equilibri europei, il futuro dell'asse franco-tedesco è in bilico.

