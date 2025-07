NTD | le malattie dimenticate diventano sfida sanitaria e allarme di sicurezza

Le Malattie Tropicali Dimenticate (NTDs) una volta relegate alle regioni più povere del mondo, ora si trasformano in un allarme globale. Con oltre 1,7 miliardi di persone colpite e un'espansione verso zone subtropicali e temperate, queste patologie rappresentano una sfida sanitaria e di sicurezza che non possiamo più ignorare. È il momento di agire e invertire questa tendenza per proteggere le comunità di tutto il pianeta.

Neglected Tropical Diseases (NTDs) – come dengue, Chagas, leishmaniosi, filariosi linfatica e schistosomiasi – sono state a lungo confinate nelle regioni più povere del pianeta, in particolare nelle fasce equatoriali dell'Africa, dell'America Latina e del Sudest asiatico. Ma oggi stanno progressivamente superando i confini tradizionali, estendendosi verso zone subtropicali e temperate. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 1,7 miliardi di persone nel mondo vivono in aree a rischio di almeno una NTD, e il loro impatto globale in termini di anni di vita persi per disabilità (DALY) supera i 20 milioni all'anno.

