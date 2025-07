Novità Ventura alla conduzione del Grande Fratello Berlusconi | Alla faccia dell' età

Simona Ventura torna protagonista della tv italiana, questa volta alla conduzione del Grande Fratello nella versione classica, accanto a Berlusconi. Con un passato brillante e una carriera ricca di successi, Super Simo si prepara a riportare il reality nella sua forma pi√Ļ coinvolgente, celebrando i 25 anni di un format iconico. Un ritorno che emoziona fan e appassionati, pronti a vivere nuove emozioni sotto la sua guida carismatica.

Simona Ventura torna alla conduzione in prima serata. E' questa una delle notizie pi√Ļ belle per il pubblico: Super Simo, una delle conduttrici eccellenti della tv italiana, sar√† al timone del Grande Fratello (nella versione classica). Quel format, che ha pi√Ļ di vent'anni, √® stato condotto da Daria Bignardi, Barbara d'Urso, Alessia Marcuzzi¬†e infine Alfonso Signorini, (mentre Ilary Blasi¬†si √® occupata solo della versione Vip). Per celebrare i 25 anni del programma pi√Ļ longevo e amato della tv, che in parte l'ha anche rivoluzionata, Piersilvio Berlusconi ha scelto Simona Ventura.¬† ¬† ¬† All'Ansa, il numero uno di Mediaset, ha detto:¬†‚ÄúCon Simona Ventura abbiamo fatto un test di marketing chiamandola come opinionista a L'Isola dei Famosi e ci siamo detti: per√≤! Poi ha girato un numero zero, e ci siamo detti: per√≤! Alla faccia dell'et√†, se c'√® una che sa fare quel mestiere l√¨ √® lei‚Äú. 🔗 Leggi su Iltempo.it