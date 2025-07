Novità su Disney+ per i fan de Lo Squalo

...le influenze culturali, le sfide di produzione e gli effetti duraturi sulla cultura pop. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan de “Lo Squalo” e gli amanti del cinema che vogliono scoprire i segreti di questa pellicola rivoluzionaria, celebrando un capitolo fondamentale della storia cinematografica. Non perdere l’occasione di immergerti in questa avventura esclusiva, disponibile solo su Disney+.

celebrando i 50 anni di "lo squalo": il documentario esclusivo su disney+. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'uscita di uno dei film più iconici della storia del cinema, si presenta un'opportunità unica per approfondire i dettagli e i retroscena di questa pellicola rivoluzionaria. Il nuovo documentario, disponibile da venerdì 11 luglio su Disney+, offre una narrazione completa che va oltre il semplice dietro le quinte, esplorando la genesi e l'impatto culturale di "Lo Squalo", capolavoro diretto da Steven Spielberg. caratteristiche principali del documentario "jaws @ 50: the definitive inside story".

