Novara al via nuovi lavori per il nuovo pronto soccorso dell' ospedale Maggiore

Novara si appresta a vivere un importante cambiamento: mercoledì 15 luglio partono i lavori per il nuovo pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore, un progetto che promette di migliorare sensibilmente l’assistenza sanitaria locale. L’azienda ospedaliero-universitaria annuncia l’avvio dei cantieri, consapevole delle sfide temporanee, tra cui la riduzione delle postazioni. Un passo fondamentale verso un futuro più sicuro e all’avanguardia per la salute dei cittadini novaresi.

Prendono il via mercoledì 15 luglio nuovi lavori per la realizzazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Novara. A darne notizia è l'azienda ospedaliero universiataria, che comunica anche l'avvio dei nuovi cantieri comporterà una temporanea riduzione del numero di postazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: novara - lavori - pronto - soccorso

Cerano, al via i lavori per la nuova rotonda di via Novara - A Cerano sono ufficialmente iniziati i lavori per la nuova rotatoria di via Novara. Dopo le prime fasi di rilievi e consegna dei materiali, il cantiere prenderà il via lunedì 26 maggio.

Lavori al pronto soccorso del Maggiore, ridotta la sala d’attesa http://dlvr.it/TLsQqf @LaStampa Vai su X

Novara, ancora violenza in Pronto Soccorso: infermiera aggredita da un paziente in attesa Basta aggressioni al personale sanitario! Leggi l’accaduto e cosa chiede il Nursind. #StopViolenza #SanitàSicura #Infermieri #AggressioniSanitarie #ProntoSocc Vai su Facebook

Novara, al via nuovi lavori per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Maggiore; Cantiere del pronto soccorso a Novara: quasi pronta la sala d’attesa; Lavori al Maggiore di Novara: spostato l'ingresso del pronto soccorso.

Novara, anche il pronto soccorso del Maggiore è in difficoltà - Anche il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Novara, a cui fa riferimento tutta l’area del Piemonte Orientale per le emergenze più importanti, ha affrontato un enorme carico di lavoro ... Secondo rainews.it

Asti, l’Asl: «Parenti in attesa sul marciapiede del Pronto Soccorso a causa dei lavori in corso. Provvederemo a migliorare il confort» - Precisazioni della direzione generale che spiega la necessità di non poter far sostare gli accompagnatori nella sala d'attesa. Si legge su lanuovaprovincia.it