Novak Djokovic interrompe la semifinale con Sinner | cosa è successo e punteggio al momento della sospensione

L'epica semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è stata interrotta bruscamente, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. Dopo aver dominato i primi due set con un punteggio di 6-3, 6-3 in favore di Sinner, il serbo ha deciso di interrompere l'incontro a causa di problemi medici. La sfida si ferma adesso, lasciando tutti con la curiosità di scoprire come si evolverà questa partita avvincente.

Jannik Sinner ha giganteggiato nei primi due set della semifinale di Wimbledon, travolgendo il serbo Novak Djokovic in maniera perentoria. Il numero 1 del mondo ha schiacciato nitidamente il 24 volte Campione Slam, infliggendogli un perentorio 6-3, 6-3 senza concedergli qualcosa di concreto sui propri turni di battuta. Il fuoriclasse altoatesino si è dimostrato superiore al 38enne balcanico, che sotto per 0-2 ha deciso di chiamare un medical time-out. Lo specialista è intervenuto nella stessa zona che era stata interessata nella caduta avuta durante il quarto di finale vinto contro Flavio Cobolli un paio di giorni fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic interrompe la semifinale con Sinner: cosa è successo e punteggio al momento della sospensione

