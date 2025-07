Notti d’Estate a Reggello | arte musica e letteratura sono i protagonisti dell’undicesima edizione

L’estate a Reggello si trasforma in un palcoscenico di emozioni, arte, musica e letteratura che incanta e coinvolge. Dal 14 al 28 luglio 2025, l’undicesima edizione del Festival della Cultura – Notti d’Estate – anima il cuore di questo incantevole borgo, regalando serate indimenticabili di cultura e convivialità. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera vibrante e scoprire il talento dei protagonisti locali e internazionali.

Dal 14 al 28 luglio 2025 Reggello torna a essere il palcoscenico d’eccellenza della cultura con l’undicesima edizione del Festival della Cultura – Notti d’Estate, l’appuntamento estivo promosso dal Comune di Reggello in collaborazione con le associazioni locali, partner culturali e realtà del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

