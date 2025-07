Notte Bianca a Certosa tra musica shopping mercatini gonfiabili arte e moda

Preparati a vivere un’indimenticabile notte di energia e allegria alla Notte Bianca - Summer Party di Certosa, venerdì 11 luglio! Dalle 10 alle 23, il quartiere si trasformerà in un palcoscenico di musica, shopping, mercatini, arte, moda e divertimento con gonfiabili e attività per tutte le età. Non perdere questa festa unica nel suo genere, un’occasione perfetta per scoprire e condividere il cuore pulsante di Certosa!

Venerdì 11 luglio arriva la Notte Bianca - Summer Party di Certosa: un tuffo nel divertimento tra le attività del quartiere con tante attività per tutti dalle 10 alle 23. Il programma Ecco cosa prevede il programma della giornata: Intrattenimento musicale in via Piccone, piazza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: notte - bianca - certosa - musica

CI SIAMO QUASI! Manca pochissimo al CERTOSA SUMMER PARTY! Venerdì si balla, si mangia, si ride… e si festeggia insieme! Lasciati travolgere dall’onda del gusto Tuffati nel divertimento con attività per grandi e piccoli Goditi musica, spettac Vai su Facebook

