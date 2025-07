Nordio smonta le accuse su Almasri | Vogliono intimidirci per la riforma

Il ministro Nordio smonta le accuse su Almasri, mettendo in evidenza le manovre di intimidazione legate alla riforma. Durante il question time, il Guardasigilli ha ribadito che le polemiche giornalistiche sono infondate e mirano solo a ritardare il cambiamento indispensabile. La sua fermezza sfida le strategie di chi tenta di ostacolare il progresso, dimostrando che l’obiettivo resta il buon funzionamento della giustizia italiana. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa battaglia cruciale.

Il Guardasigilli al question time: «Non posso entrare nei particolari per il segreto istruttorio, ma le polemiche dei giornali sono false. Le provano tutte per rallentarci». Deluso chi sperava che sarebbe stato sulla difensiva. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Nordio smonta le accuse su Almasri: «Vogliono intimidirci per la riforma»

