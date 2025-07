Non solo Lang Conte può portare in ritiro altri due acquisti

Il mercato partenopeo si fa sempre più intenso, con la dirigenza guidata da Giovanni Manna pronta a sorprendere i tifosi. Non solo Lang, ma anche altri due acquisti potrebbero unirsi al ritiro, rafforzando ulteriormente la rosa sotto la guida del tecnico. Un movimento strategico che dimostra la determinazione del Napoli di puntare in alto: scopriamo insieme come si delineano le prossime mosse.

La dirigenza partenopea al lavoro per accontentare le richieste del tecnico. Il direttore sportivo Giovanni Manna con la dirigenza partenopea è al lavoro per soddisfare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Non solo Lang, Conte può portare in ritiro altri due acquisti

In questa notizia si parla di: lang - conte - portare - ritiro

Chi è Noa Lang, l'erede di Kvara: perché Conte lo vuole e come giocherà nel Napoli - Il Napoli si prepara a rivoluzionare la corsia sinistra con l’arrivo di Noa Lang, talento olandese del PSV.

#SSCNapoli - Non solo #Lang e #Beukema, arriva anche #JuanluSanchez #Calcio #Calciomercato #Mercato #Siviglia #SerieA #ADL #Conte #NanoTV Vai su Facebook

Sono sempre più vicini gli acquisti di Sam Beukema e Noa Lang per il Napoli Come riporta il Corriere dello Sport, i due calciatori olandesi saranno i prossimi due rinforzi da mettere a disposizione di Antonio Conte: il club intanto organizza le visite mediche Vai su X

Beukema e Juanlu: il Napoli è pronto a chiudere le trattative; Calciomercato Napoli, CdS annuncia - Beukema e Lang saranno a disposizione di Conte per il ritiro di Dimaro; Il gran finale, Beukema e Lang in ritiro col Napoli.

Napoli: Noa Lang non è ancora ufficiale ma la conferenza stampa è già fissata! La spiegazione dal sito del ritiro in Trentino - Noa Lang sarà presto un nuovo giocatore del Napoli: secondo il sito ufficiale di Visit Trentino, la conferenza stampa di presentazione avverrà i ... Segnala eurosport.it

Beukema e Lang verso il ritiro: doppio colpo in arrivo - Beukema e Lang verso il ritiro: doppio colpo in arrivo Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è al lavoro per chiudere due operazioni in ... Secondo forzazzurri.net