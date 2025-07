Non si chiama iceberg per caso | la bizzarra storia dell’insalata più kitsch secondo John Waters

Hai mai riflettuto sul nome dell’insalata Iceberg? Questa verdura, tanto comune sui tavoli di tutto il mondo, nasconde una storia affascinante e curiosa. Definita da John Waters “il poliestere delle verdure”, l’Iceberg ci sorprende con radici che affondano nella storia agricola americana. Scopriamo insieme come questa lattuga ha conquistato il nostro palato e perché il suo nome nasconde un passato intrigante, tutto da esplorare.

L’insalata Iceberg, spesso definita dal re del cinema trash John Waters “ il poliestere delle verdure ” per la sua croccantezza e il sapore blando, è un ingrediente comune in insalate e panini, ma il suo nome ha origini curiose legate alla storia agricola americana. Appartenente alla famiglia delle lattughe crisphead, derivata dalla varietà Batavia, l’iceberg fu sviluppata negli anni Novanta dell’Ottocento dalla W. Atlee Burpee & Co., un’azienda sementifera di Filadelfia. Ma da dove deriva il nome? Una teoria, riportata dalla rivista Saveur, suggerisce che il termine si riferisca al suo aspetto: le foglie esterne, bianche e croccanti, ricordano la texture cristallina di un iceberg, come descritto in un annuncio del 1895 che parlava di foglie con “gocce di rugiada” che conferivano un aspetto “cristallino”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Non si chiama iceberg per caso: la (bizzarra) storia dell’insalata più kitsch secondo John Waters

