‘Non mi sarei mai immaginato in finale a Wimbledon’ | Sinner-Alcaraz in diretta in chiaro

8216Non mi sarei mai immaginato in finale a Wimbledon8217: Sinner al Alcaraz in diretta in chiaro. Il numero 1 del mondo ha superato Djokovic in semifinale in tre set. Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano ed eguaglia l’amico Matteo Berrettini, conquistando la finale di Wimbledon, la più prestigiosa e simbolica tra le tappe dello Slam. Ora proverà a realizzare il sogno di diventare campione e scrivere il suo nome nell’albo d’oro di questo storico torneo.

Il numero 1 del mondo ha superato Djokovic in semifinale in tre set. Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano ed eguaglia l'amico Matteo Berrettini conquistando la finale di Wimbledon, la più prestigiosa e simbolica tra le tappe dello Slam. Lo ha fatto battendo in tre set Novak Djokovic, sette volte campione sull'erba londinese, con una prestazione di assoluta maturità , solidità e controllo. Ora proverà a realizzare il sogno di diventare il primo italiano a vincere sull'erba londinese. 'Era il torneo che guardavo da piccolo '. «Non mi sarei mai immaginato di arrivare in finale.

