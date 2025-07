Non ho colpito nessuno con la bottiglia di tequila al club | Chris Brown nega tutto in tribunale

Chris Brown torna al centro dell'attenzione legale, negando con fermezza le accuse di aggressione con una bottiglia di tequila al club. L'udienza di oggi a Londra ha visto il cantante dichiararsi innocente, difendendosi dalle accuse che lo vogliono coinvolto in un episodio violento del 2023. La vicenda, ancora tutta da chiarire, potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera e sulla sua vita personale.

Chris Brown è comparso nuovamente in tribunale a Londra, oggi venerdì 11 luglio, per un’udienza preliminare riguardante un caso di aggressione del 2023. Il vincitore del Grammy aveva precedentemente respinto l’accusa, dichiarandosi non colpevole lo scorso giugno in merito al presunto violento pestaggio di un produttore musicale, aggredito con una bottiglia in un locale notturno londinese. Secondo la ricostruzione della procura, il cantante e un suo amico avrebbero aggredito il produttore Abraham Diaw al Tape club di Hanover Square, Mayfair, il 19 febbraio 2023. Stando alle accuse, il rapper avrebbe attaccato Diaw senza apparente motivo, colpendolo ripetutamente con una bottiglia e successivamente infliggendogli pugni e calci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it