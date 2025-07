Non è stato facile per me non sentire il vostro applauso in diretta | Giorgio Armani compie 91 anni il ringraziamento al pubblico dopo il ricovero

Non è stato facile per me non sentire il vostro applauso in diretta, ma il vostro affetto e vicinanza sono il mio vero traguardo. Oggi, nel giorno del mio 91° compleanno, desidero ringraziare di cuore tutti voi che avete condiviso con me questa lunga e preziosa vita. La vostra presenza è il regalo più bello. Con gratitudine, Giorgio Armani.

Un messaggio breve, elegante, carico di emozione e gratitudine. Nel giorno del suo novantunesimo compleanno, Giorgio Armani sceglie di rompere il silenzio della sua convalescenza non per parlare di sé, ma per ringraziare. Con una lettera pubblicata sui suoi canali social di prima mattina, lo stilista ha voluto abbracciare virtualmente tutti coloro che gli sono stati vicino nelle ultime, delicate settimane, segnate dalla sua assenza dalle passerelle. “In queste ultime settimane ho sentito forte l’abbraccio di chi mi ha pensato “, scrive Armani nel suo messaggio. Un ringraziamento corale, che si estende “alla vicinanza di familiari, collaboratori e dipendenti, all’affetto della stampa sui giornali e in televisione, al calore delle persone sui social o attraverso messaggi personali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non è stato facile per me non sentire il vostro applauso in diretta”: Giorgio Armani compie 91 anni, il ringraziamento al pubblico dopo il ricovero

