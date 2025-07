Non è di Clara Rossignoli il corpo ripescato nell' Adige tra Chioggia e Rosolina

La scomparsa di Clara Rossignoli resta un mistero avvolto nel dolore e nell’incertezza. Il corpo ritrovato nelle acque dell’Adige tra Chioggia e Rosolina non appartiene alla giovane, come confermato dal procuratore di Rovigo. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio e fare luce su questo enigma che ha sconvolto l’intera comunità. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi per comprendere cosa sia realmente accaduto a Clara.

Non è di Clara Rossignoli il cadavere recuperato dalle acque dell'Adige tra Cavanella di Chioggia e Rosolina, nella serata di mercoledì. Adnkronos riporta che la conferma giunge dal procuratore di Rovigo, Manuela Fasolato. Gli accertamenti svolti nella giornata di venerdì per identificare la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Clara Rossignoli scomparsa, parla la figlia: "Su di lei dette tante falsità, non mi aspetto di trovarla viva" - Continuano le ricerche di Clara Rossignoli, scomparsa a Porto di Legnago. La figlia, commentando le false voci sulla sua sorte, afferma di non sperare di trovarla viva.

Corpo di donna nell'Adige. Esame del Dna, potrebbe essere Clara Rossignoli, scomparsa a Legnago. Resti trovati alla foce del fiume tra Chioggia e Rosolina. Attesa per gli esami. Indagati per l'omicidio della 79enne il nipote e la ex compagna.

Dall'Adige riemerge un corpo, potrebbe appartenere a Clara Rossignoli?

Corpo di donna nell'Adige. Esame del Dna, potrebbe essere Clara Rossignoli, scomparsa a Legnago - Indagati per l'omicidio della 79enne il nipote e la ex compagna

Donna trovata morta nel fiume e il giallo di Clara Rossignoli: è stato identificato il corpo - ROVIGO – Nella serata del 9 luglio è stato recuperato un corpo nelle acque del fiume Adige, all'altezza di via Rosolina Mare a Rosolina.