Non basta un timbro sul passaporto | la lezione dei conservatori su cittadinanza Mediterraneo e frontiere

A Napoli, il successo dell’evento “Non basta un timbro sul passaporto” testimonia un fermento politico e culturale in evoluzione. La sala gremita non è solo simbolo di partecipazione, ma riflette una svolta nel dibattito sull’identità europea, tra radici profonde e future sfide di integrazione. Dall’Italia all’intera Europa, si intrecciano voci che reclamano un’Europa dei popoli, autentica e radicata, capace di andare oltre i semplici simboli. Il primo panel della seconda giornata promette di approfondire questo importante confronto.

La sala gremita a Napoli non è solo il segno di un evento ben riuscito, ma il termometro di un cambiamento politico in atto. A parlare non è solo la classe dirigente della destra italiana ed europea, ma una visione del continente che torna a farsi strada con voce ferma: un’Europa costruita sui popoli, non sui tecnocrati; sulle radici, non sugli slogan. Dall’identità all’integrazione: non basta un timbro. Il primo panel della seconda giornata di European Awareness Days promossi da Ecr, dedicato alla gestione dei flussi migratori, ha restituito l’immagine di un’ Italia che ha smesso di subire. Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, è netto: “C’è un prima e un dopo Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Non basta un timbro sul passaporto”: la lezione dei conservatori su cittadinanza, Mediterraneo e frontiere

