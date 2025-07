Nomisma ogni 10% di dazi l' agroalimentare perde 500 milioni

I dazi americani continuano a pesare sull'agroalimentare italiano, con stime di Nomisma che evidenziano una perdita di 500 milioni di euro ogni 10% di aumento. Anche un incremento modesto potrebbe avere conseguenze devastanti per le filiere nazionali. La sfida è urgente: ridurre tali barriere o rischiare danni irreparabili al nostro settore agroalimentare.

Anche se si fermassero al 10%, i dazi americani sono destinati a generare effetti significativi per alcune filiere: "Ad esempio, per l' export agroalimentare verso gli Usa, Nomisma stima che a ogni +10% di dazi aggiuntivi corrisponda una perdita di circa 500 milioni di euro". Lo afferma in una nota il presidente di Nomisma, Paolo De Castro. "L'impatto sarebbe in ogni caso pesante, se non addirittura insostenibile in caso di aliquote ancora maggiori, ma ciò che preoccupa maggiormente è l'instabilitĂ del quadro decisionale: tra annunci, proroghe e continui ripensamenti sulle aliquote, si è creato un clima di grande incertezza sia per gli esportatori italiani sia per gli importatori statunitensi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net