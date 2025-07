Noi di Centro Ricci | Serve un Assessorato dedicato alle Aree Interne della Campania

Noi di Centro Ricci crediamo fermamente che l’istituzione di un Assessorato dedicato alle Aree Interne della Campania sia la chiave per un futuro più equo e prospero. Questa misura strategica potrà favorire lo sviluppo sostenibile, migliorare i servizi e contrastare il declino demografico, risvegliando le potenzialità di territori spesso trascurati. L’obiettivo della prossima consiliatura dovrà essere, dunque, quello di creare nuove possibilità di crescita e valorizzazione per tutte le comunità interne, affinché nessuno resti indietro.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Riteniamo che la creazione di un Assessorato alle Aree Interne della Campania rappresenti un tema fondamentale per il futuro della nostra regione. Il riequilibrio territoriale è, infatti, un obiettivo strategico imprescindibile per contrastare il declino demografico e la crescente marginalizzazione di queste zone. L’obiettivo della prossima consiliatura dovrà essere, dunque, quello di creare nuove possibilità di reddito e soprattutto di assicurare agli abitanti delle aree interne l’accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Noi di Centro, Ricci: “Serve un Assessorato dedicato alle Aree Interne della Campania”

In questa notizia si parla di: assessorato - aree - interne - campania

POLITICA & DINTORNI È Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, l’ospite di Politica & Dintorni di Franco Genzale. Tra gli argomenti: aree interne e... Vai su Facebook

Ricci: In Campania fondamentale assessorato Aree Interne; La proposta di Ricci (NdC): 'Fondamentale la creazione di un Assessorato alle Aree Interne della Campania'; comunicato 10 giugno 2025 - calendario venatorio.

Un progetto per rilanciare le aree interne della Campania - Si è tenuta, presso la Casa della Cultura, la presentazione ufficiale del programma PINQuA Irpinia, un importante progetto volto alla rigenerazione e valorizzazione delle aree interne della Campania. Secondo ansa.it

Turismo in Campania, da territori a destinazioni attrattive: «Azioni ... - Turismo in Campania, da territori a destinazioni attrattive: «Azioni concrete e sviluppo condiviso per le aree interne» La Regione punta a uno sviluppo equilibrato, valorizzando sia le mete note ... Segnala orticalab.it