noemi annuncia nuove date al suo nostalgia summer tour

Il Nostalgia Summer Tour, il viaggio musicale di Noemi che la vede protagonista in alcune delle location più suggestive d'Italia si arricchisce di nuove date. Iniziato il 4 luglio il Nostalgia Summer Tour, il viaggio musicale di Noemi che la vede protagonista in alcune delle location più suggestive d'Italia si arricchisce di nuove date. L'11 agosto sarà a Pavullo nel Frignano (MO) (Festa Aseop – Area concerti), il 24 agosto a Foggia (Area Concerti Via Zara), il 30 agosto a Sarno (SA) (Piazza Cinque Maggio) e il 5 settembre a Mistretta (ME) (Piazza San Felice) per un'estate all'insegna dell'energia, dell'emozione e del contatto autentico con il pubblico.