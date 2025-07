Noel Gallagher aiuta i bambini malati di cancro con la musica

Noel Gallagher, l’iconico frontman degli Oasis, non solo incanta con la sua musica, ma dimostra anche un cuore generoso sostenendo i bambini malati di cancro. Con il suo impegno come ambasciatore della Teenage Cancer Trust, devolve parte dei profitti del tour di reunion, trasformando il suo talento in un atto di solidarietà. Un esempio di grande umanità e passione, che ci ricorda come la musica possa fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.

Dietro quell’anima scontrosa e ribelle, si nasconde un cuore grande. Noel Gallagher ha deciso di devolvere parte dei profitti derivanti dal tour di reunion degli Oasis alla ‘Teenage Cancer Trust’, associazione benefica di cui è ambasciatore da anni. Noel ambasciatore della Teenage Cancer Trust. Il cantante, 58 anni, è tornato sul palco insieme al fratello Liam, 52, segnando un attesissimo ritorno dopo la celebre separazione della band avvenuta nel 2009. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘The Sun’, Noel avrebbe scelto di destinare una parte significativa dei suoi guadagni alla causa benefica, dimostrando un forte impegno personale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Noel Gallagher aiuta i bambini malati di cancro con la musica

In questa notizia si parla di: noel - gallagher - aiuta - bambini

Richard Ashcroft: “Ho spiegato a Noel Gallagher che potevo essere la persona giusta per aprire il tour della reunion degli Oasis” - Richard Ashcroft ha rivelato di aver confidato a Noel Gallagher di poter essere la persona giusta per aprire il tour di reunion degli Oasis.

Noel Gallagher aiuta i bambini malati di cancro con la musica; Liam e Noel Gallagher, l'infanzia con il papà alcolizzato, la prima chitarra regalata dalla mamma, le mogli, i divorzi e i figli; Liam Gallagher: le 20 frasi più divertenti.

Noel Gallagher aiuta i bambini malati di cancro con la musica - Noel Gallagher ha deciso di devolvere parte dei profitti derivanti dal tour di reunion degli Oasis alla ‘Teenage Cancer Trust’, ass ... Come scrive msn.com

Noel Gallagher, chi è: l’esperienza degli Oasis con Liam/ Nel 1997 le nozze con Meg Mathews - Noel Gallagher, chi è il "the chief" degli Oasis: insieme al fratello nel 1992 nella band, poi nel 2009 lo scioglimento. Riporta ilsussidiario.net