Nocera Inferiore al via il Jazz Festival con Eric Darius

Nocera Inferiore si anima con le note coinvolgenti del jazz: lunedì 14 luglio, l’arte e l’energia di Eric Darius, sassofonista e produttore di fama internazionale, daranno il via a un festival imperdibile. Le melodie vibranti e l’atmosfera magica nel Chiostro degli Olivetani promettono di regalare una serata indimenticabile, inaugurando un evento che celebra la musica come linguaggio universale. Preparati a lasciarti trasportare dall’armonia e dalla passione del jazz.

Sarà Eric Darius, sassofonista e produttore statunitense tra i più apprezzati della scena contemporanea, ad aprire lunedì 14 luglio l’edizione 2025 del Nocera Jazz Festival. Il concerto, affidato alla direzione artistica de Il Moro, si terrà nel Chiostro degli Olivetani, in via Federico Ricco a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

