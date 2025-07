No non era morto per davvero | lui è tornato! Tutto quello che c' è da sapere su Dexter | Resurrection la nuova serie sul nostro killer preferito

Dexter è tornato, più spietato che mai! Dopo aver lasciato il pubblico con il fiato sospeso in "New Blood", il nostro killer preferito riemerge dalle tenebre per una nuova avventura. Preparati a scoprire i segreti di questa incredibile rinascita e a immergerti in un mondo di suspense e colpi di scena. Quando e dove seguire questa attesissima serie? Scopriamolo insieme!

Criminali, fate attenzione: lui è tornato! Contro ogni aspettativa, il serial killer dei serial killer non è morto in mezzo alla neve alla fine di New Blood. Perché Dexter è letteralmente risorto per una nuova e agghiacciante avventura. Dove e quando vedere gli episodi di “ Dexter: Resurrection “. Arrivano l’11 luglio su Paramount+ i primi due episodi – su 10 totali – di Dexter: Resurrection. La nuova serie sviluppata da Clyde Phillips che prende il via subito dopo gli avvenimenti narrati in Dexter: New Blood. A sua volta sequel del cult dei primi anni Duemila, Dexter. A seguire, poi, verrà trasmesso un episodio a settimana Ancora una volta è Michael C. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - No, non era morto per davvero: lui è tornato! Tutto quello che c'è da sapere su "Dexter: Resurrection", la nuova serie sul nostro killer preferito

In questa notizia si parla di: morto - tornato - dexter - davvero

Esino Lario, una pietra d’inciampo per Matteo Adamoli morto nel lager. I familiari: “Sei tornato qui” - Esino Lario si commuove mentre i familiari di Matteo Adamoli, partigiano e vittima di Mauthausen, celebrano il suo ritorno simbolico, ottant'anni dopo la sua tragica morte nel lager.

Valentino Finotto, morto l'immobiliarista 62enne: colto da un malore mentre era a cena in un hotel francese Vai su Facebook

Il (bel) ritorno di Dexter: Resurrection: perché è da vedere; Dexter: Michael C. Hall parla del ritorno di Dexter in Resurrection dopo la morte in New Blood; Dexter: Resurrection, torna Michael C. Hall e arriva Uma Thurman.

Michael C. Hall spiega perché Dexter: Resurrection ha davvero stravolto il controverso finale di New Blood a distanza di tre anni - Hall spiega la scelta di riscrivere il finale di New Blood dopo tre anni. cinefilos.it scrive

Morto Richard Gilliland, attore di serie tv, da "Dexter" a "Quattro ... - L'attore statunitense Richard Gilliland, attore di “Dexter” e “Quattro donne in carriera”, caratterista di molte soap opera, telefilm e sitcom, è morto a Los Angeles dopo una breve ... Da ilmessaggero.it